الهجرة تعلن خلو ديالى من مخيمات النازحين

اغلاق مخيم الوند الكرفاني

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المستقلة.. أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين وعودة اخر (93) اسرة نازحة بواقع (586) شخصاً الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين .

وقالت جابرو  ان ” المخيم كانت تقطنه (1,900) اسرة نازحة بواقع (11,400) فرداً ، مشيرة الى الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة ديالى وقيادة العمليات فيها الى جانب مساهمتهم في انجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية الى اعادة العوائل النازحة الى مناطقها .

وتابعت ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع  القوات الامنية تم ايصالها الى مناطق سكناها الاصلية “.

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