الهجرة تعلن اغلاق مخيم السلامية في نينوى وعودة جميع نازحيه الى مناطقهم

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المستقلة.. أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن إغلاق مخيم السلامية في محافظة نينوى بعد عودة آخر وجبة كانت تقطن فيه من النازحين والبالغة (68) اسرة الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي المحافظة ، وذلك ضمن خطة طوارئ الوزارة .

وقالت جابرو  ان ” عودة النازحين وانهاء ملف النزوح يشكل أولوية لدى الحكومة لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع العراقي ويفتح الباب أمام مستقبل ملائم لبناء منظومة اجتماعية مزدهرة ومستقرة ” ز

وأشارت إلى :” أن آلاف الأطفال عاشوا بالمخيمات في ظروف صعبة، ومسؤوليتهم أمانة تقع على عاتق الجميع ، وقد آن الأوان لتنشئة هذا الجيل بشكل صحيح في بيئة مستقرة وملائمة تختلف كثيراً عن قسوة المخيمات “.

وأوضحت أنه :” بفضل الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة نينوى وقيادة العمليات فيها تم اغلاق مخيم السلامية الذي كانت تقطنه اكثر من (5) الاف عائلة وإنجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية الى إعادة الاسر النازحة طوعا الى مناطقها “.

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