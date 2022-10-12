الهجرة تشرف على عودة ثلاثة أطفال أيتام من تركيا الى ارض الوطن

الهجرة تشرف على عودة ثلاثة أطفال أيتام من تركيا الى ارض الوطن

المستقلة/- بعد مناشدة ذويهم لإعادتهم، ومتابعة مباشرة من وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين ثلاثة أطفال أيتام في مطار بغداد الدولي عائدين من الجمهورية التركية الى ارض الوطن وتسليمهم الى ذويهم بغية لَم شملهم مع أسرتهم .

وأكد مدير عام دائرة شوؤن الهجرة في الوزارة احمد رحيم حسن ان مكتب الوزارة في الجمهورية التركية اعاد الأطفال الثلاثة اليتامى على نفقة الوزارة جواً وقام بتسليمهم الى ذويهم في بغداد بعد فراق دام سنتين .

وأشار حسن، الى ان الوزير شدد على جميع كوادر الوزارة ضرورة مواصلة الجهود مع جميع من يرغب بالعودة الطوعية إلى أرض الوطن.