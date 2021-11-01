الهجرة تتفقد اوضاع العوائل النازحة من المقدادية بمحافظة ديالى

المستقلة/-اجرى وفد من وزارة الهجرة والمهجرين زيارة تفقدية للعائلات التي نزحت من قرى الإمام والميثاق والميثاق الثانية التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى تمثل بمدراء عامي الوزارة لهذا اليوم ، وذلك لغرض الاطلاع على أحوالهم ومتابعة احتياجاتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس أن “الزيارة جاءت بتوجيه من قبل وزارة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو حرصا على استمرار متابعة احتياجات العوائل النازحة”.

وأشار إلى أن “عدد العوائل التي شملت بمنحة دولة رئيس مجلس الوزراء 227 عائلة، فضلا عن 75 عائلة متواجدة في بعقوبة وهم قيد التدقيق لشمولهم بالمنحة”.

وتابع أن “35 عائلة متواجدة في قضاء خانقين أيضا قيد التدقيق، وإن الوزارة بصدد تقديم كشف جديد بهم إلى مكتب رئيس الوزراء لغرض الحصول على مبلغ المليون لتوزيعه عليهم”.

جهاكير لفت إلى أنه “تم عقد اجتماع مع دائرة الهجرة فرع ديالى، إضافة إلى مسؤول الوقف السني في المحافظة”.

وأشار إلى أن ” مدير الوقف السني أكد أنه سيتم صرف منحة بدل الايجار لكافة العوائل النازحة التي استأجرت دور داخل مدينة بعقوبة، والبالغة خمسمائة ألف دينار عراقي”.

وبين أنه “تم توزيع المساعدات من مواد غذائية من قبل الوزارة والجهات المهتمة”.