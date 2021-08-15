الهجرة تبحث مع مستشارية الأمن الوطني و العمليات المشتركة تسهيل عودة وإدماج النازحين

المستقلة/- بحث وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، مع أعضاء مستشارية الأمن الوطني والعمليات المشتركة اثناء اجتماعهم في محافظة أربيل، جهود الحكومة العراقية ودور قادة المجتمع ورجال الدين في تسهيل عودة وإدماج النازحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، وذلك بحضور وجهاء عشائر عن هذه المحافظات.

وذكر النوري أن ” من أولويات وزارة الهجرة والمهجرين متمثلة بالحكومة العراقية انهاء ملف النزوح في البلاد، وإعادة الحياة الى طبيعتها بعد اغلاق آخر مخيم من مخيمات النزوح وعودة قاطنيها الى مناطقهم طوعاً بالتعاون مع القيادات المجتمعية ورجال الدين وشيوخ العشائر والحكومات المحلية و قيادات المناطق التي تنحدر منها الأسر النازحة “.

من جانبهم أثنى المجتمعون على الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة في دعم وإغاثة وايواء النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية .