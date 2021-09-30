الهجرة الى كندا .. تسهيلات جديدة

المستقلة /- الفرصة باتت كبيرة لمن يرغب بالهجرة إلى كندا في نظام الهجرة إلى كندا، أعلنت البلاد عن خطتها لاستقطاب المهاجرين بين عام 2021 حتى عام 2023، وأعلنت البلاد أنها ستستقطب أكبر عدد من المهاجرين في تاريخها وهو ما يجعل الفرصة كبيرة لكل مقدمي طلبات الهجرة إلى كندا.

فعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستجلب كندا:

401 ألف مهاجر في عام 2021

411 ألف مهاجر في عام 2022

421 ألف مهاجر في عام 2023

فقد أعلن وزير الجنسية والهجرة الكندي ماركو مينديسينو، إن بلاده ستستقبل 401 ألف مهاجر قبل نهاية عام 2021.

وأوضح مينديسينو في تصريح صحفي، أن كندا تواصل لعب دور الريادة على المستوى العالمي في استقبال المهاجرين واللاجئين.

وأضاف الوزير الكندي أن المهاجرين واللاجئين الذين سيتوافدون إلى بلاده، سيحصلون على الإقامة الدائمة.

وتابع قائلا: “المهاجرين الذين سنستقبلهم هذا العام، يعد أكبر عدد من المهاجرين يتم قبولهم في عام واحد حتى الآن”.

وتهدف الحكومة الكندية لاستقبال 411 ألف مهاجرا جديدا في عام 2022 و421 ألفًا في عام 2023، لسد الفجوة الحاصلة في القوى العاملة عقب وباء كورونا.

 

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