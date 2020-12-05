الهجرة الدولية تطالب بتفعيل وثيقة العهد التي اقرها شيوخ العراق عام 2017

المستقلة / علي النصر الله / .. طالبت منظمة الهجرة الدولية ، تفعيل وثيقة العهد التي اقرت من شيوخ العراق وبمباركة العتبتين الحسينية والعباسية عام 2017 لبناء عراق خالي من التطرف ونبذ العنف بأنواعه.

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “منظمة الهجرة الدولية أقامت ندوة حوارية بمشاركة عدد من الأكاديميين وبعض وجهاء وشيوخ العشائر لمناقشة بنود الوثيقة “.

وأوضح إن ” الغاية من الندوة جاءت لمناقشة الوثيقة بدءاً من محافظات الجنوب قبل الانتقال إلى الوسط ، ومن ثم الى المحافظات الغربية والاقليم، لغرض جعلها أسس الانطلاق لبناء عراق خالي من التطرف، ونبذ العنف بكل انواعه ”

يذكر إن ال وثيقة العهد التي تم الاتفاق عليها، عام 2017، تضمنت توجيهات يلتزم بموجبها أبناء وشيوخ العشائر في حل المشاكل العشائرية سلميا , ومعالجة الظواهر السلبية في التقاليد والأعراف الاجتماعية ، والتأكيد على رعاية السلم الأهلي، وعدم المغالاة والاعتباطية في أخذ الفصول العشائرية ، ودعم الاجهزة الامنية ومساندتها في فرض القانون.