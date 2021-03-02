الهجرة الدولية تشيد باعتماد العراق لقانون الناجيات الأيزيديات

المستقلة..قالت المنظمة الدولية للهجرة أن قانون الناجيات من الأيزيديات الذي اقره مجلس النواب يمثل “لحظة فاصلة في الجهود الرامية إلى معالجة ما خلفتهُ جرائم داعش المرتكبة ضد الإيزيديين وغيرهم من جماعة الأقليات الأخرى”.

وأشارت المنظمة في بيان،تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، الى ان القانون “يعترف رسميا بأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضدهم ويضع إطارا لتقديم الدعم المالي وغيره من أشكال جبر الضرر للناجين”.

وأضافت “وعلى نحو ملحوظ ، عند التركيز الاهتمام المؤسسي على الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، يضع القانون العراقي في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا للتعرف على الناجيات واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة مظالمهن بما يتفق مع المعايير الدولية” .

وذكر البيان بأن المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تقوم بدعم المؤسسات العراقية وغيرها من الجهات المعنية في عملية تصميم إطار التعويضات منذ عام 2019. منوهة الى انها في كانون الأول 2020 ، يسرت “المداولات التشريعية النهائية التي أدت إلى التنقيحات النهائية للقانون واعتماده “.

وتابع” استناداً إلى الخبرة العالمية والخبرات في دعم الحكومات من خلال برامج التعويضات الجماعية، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة في العراق وشركاؤها الآن بدعم حكومة العراق في مهمة بالغة الصعوبة تتمثل في تنفيذ القانون بطريقة فعالة تركز على الناجين”.