النيران تلتهم 580 منزلا في دنفر الأميركية

المستقلة /- أدت الرياح العاتية إلى إشعال حرائق في غابات تمتد على مساحات شاسعة، مما أدى إلى احتراق 580 منزلا على الأقل وإخلاء منازل أخرى في مدينة دنفر الأمريكية.

وأعلن حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس حالة الطوارئ بعد ظهر الخميس نتيجة للحرائق.

وقال جو بيلي، مأمور مدينة بولو، إن حوالي 580 منزلا دمرت بشكل كامل، كما احترق أحد الفنادق ومركز التسوق، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن إصابة واحدة، لكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الإصابات والوفيات بسبب سرعة الحرائق، مؤكدا أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن أشخاص مفقودين.

هذا ومن المتوقع، هبوب عاصفة شتوية كبيرة اليوم الجمعة، في كولورادو والتي يمكن أن تساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق إلى جانب درجات الحرارة الباردة ومستويات الرطوبة المرتفعة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هذا ما حدث لثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال 2021

اخر الاخبار

توقف فورا عن إرتداء الكمامة بهذه الحالة

اخر الاخبار

وثائق تكشف اعترافا مفاجئا لجورج بوش

اخر الاخبار

بعد 10 سنوات .. البحرين تعين سفيرا في دمشق

اخر الاخبار

زعيمان عربيان مولا لجنة المحامين لتخليص “صدام حسين” من حبل المشنقة

اخر الاخبار

النيران تلتهم 580 منزلا في دنفر الأميركية

اخر الاخبار

فتح تحقيق في (مجزرة بابل) .. فاجعة هزت العراق

اخر الاخبار

فتح تحقيق في (مجزرة بابل) .. فاجعة هزت العراق

اخبار مصر

تشديد لعدم إطالة خطبة الجمعة في مصر

اخر الاخبار

محكمة بريطانية: مفجر قنبلة ليفربول عراقي وصل بجواز أردني

اخبار العراق

مدير بلدية قضاء الكحلاء: وضعنا خطة شاملة بأنتظار المصادقة على التصميم الاساس

اخر الاخبار

في استقبال العام الجديد..مئات البرازيليين يجتمعون لتكريم “إلهة البحر”

اخبار فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع سبل تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

اخبار العراق

“كربائيلو” أول مجلة ثقافية عن اتحاد أدباء كربلاء

اخبار مصر

الحكومة المصرية تخطط لطرح حصة بمحطات كهرباء “سيمنس” في البورصة

اخر الاخبار

احداث بارزة بأنتظار العام 2022

اخر الاخبار

غداً.. مباحثات هاتفية بين بايدن و بوتين