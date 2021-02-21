النوري يبدي خشيته من استغلال معاناة النازحين لاغراض انتخابية

المستقلة.. ابدى وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، خشيته من استغلال ملف النازحين انتخابيا، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة عمل تهدف للحد من استغلال النازحين في المخيمات لأغراض سياسية .

وقال النوري، حسب بيان عن المكتب الاعلامي، ان الوزارة تسعى لتذليل جميع العقبات والتحديات امام عودة النازحين من المخيمات طوعيا ، بحسب البرنامج الحكومي الذي تنفذه الوزارة بشأن عودة النازحين وتأهيلهم مجتمعياً مع إجراءات التدقيق الامني لإنهاء هذا الملف وغلق المخيمات وعودتهم طوعياً لمناطقهم ، مؤكدا نجاح الوزارة في غلق اغلب المخيمات في محافظات البلاد الاخرى .

وأشار الى ان ” المخيمات في الإقليم والبالغ عددها ٢٦ مخيماً جلها تخضع لسيطرة الاقليم، وهناك معوقات يضعها المسؤولون في الاقليم في طريق عودة النازحين إلى مناطقهم، وخصوصا وزير داخلية الإقليم”، مبينا أن “هذه المعوقات تأتي تحت ذرائع غير منطقية وحجج غير مقنعة، وبالتالي يتم تأخير عودتهم الطوعية من مخيمات الاقليم، ونخشى استغلال معاناة النازحين لاغراض انتخابية “.