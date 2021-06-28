النهرين الاسلامي يطلق مرابحات بمبالغ تتراوح بين 20 الى 100 مليون

المستقلة/- اطلق مصرف النهرين الاسلامي مرابحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين بمبالغ تتراوح بين 20 الى 100 مليون دينار اضافة الى المرابحات الكبيرة.

وقال مدير المصرف محمد سمير في تصريح لصحفية{الصباح» تابعته المستقلة: إن «المدة القليلة الماضية شهدت اطلاق المصرف مرابحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشروط ميسرة، دعما لشريحة الشباب»، موضحا ان «الحد الاعلى لتمويل المشاريع الصغيرة يصل الى 20 مليونا ولمدة خمس سنوات وبنسبة مرابحة خمس بالمئة، أما مبالغ المرابحات المتوسطة فهي بين 20 الى 100 مليون دينار، اضافة الى اطلاق المرابحات الكبيرة التي تُدرس كلٌ منها على حدة لكون ضوابطها تختلف عن الصغيرة والمتوسطة من حيث المبالغ والتعليمات».

واضاف ان «البنك المركزي اطلق ايضا مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأموال حددها البنك وبإشراف الدائرة المسؤولة عن مراقبة اعمال المصارف»، مشيرا الى ان «مصرف النهرين سيكون قريبا احد المشاركين بهذه المبادرة وستكون اليد مطلقة بموضوع التمويلات، وستنجز المعاملات وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي بعد تأييد صحة اجراءات المصرف، وستمول من البنك

المركزي».

وذكر ان «الخدمات التي يقدمها المصرف تخضع بتطبيقاتها لاحكام الشريعة الاسلامية، اسوة بالمرابحة الاسلامية، إذ يتم وفقها دفع مبلغ التمويل الى البائع وليس الى طالب التمويل، كما ان جميع الخدمات المقدمة بعروض التوطين تتم بموافقة من البنك المركزي، وهي ملزمة للمصرف قانونا، والذي يمتلك السيولة الكافية لها».