النهج الوطني يدعو الى تطهير حواضن الارهاب التي تسهل تنفيذ أعماله الإجرامية

المستقلة/- اكد تحالف النهج الوطني اهمية العمليات التعرضية المبنية على معلومات دقيقة في تطهير حواضن الارهاب التي تسهل تنفيذ أعماله الإجرامية.

وذكر بيان للتحالف : بقلوب مفجوعة تابعنا مجريات مجزرة المقدادية المروعة التي ارتكبتها عصابات الغدر والإرهاب الداعشي في مشهد يهز الوجدان الإنساني عمومًا ، مشيرا الى انه كررنا في مرات عديدة على ضرورة مراجعة تقييم عمل وأداء القيادات الميدانية وتركيز الجهود الاستخبارية بالتعاون مع مواطني المناطق المحدق بها تهديد الارهاب ، وان تستمر العمليات التعرضية المبنية على معلومات دقيقة في تطهير حواضن الارهاب التي تسهل تنفيذ أعماله الإجرامية .

واوضح ان الاجتماع الأمني الموسع المنعقد قبل عدة ايام بمنع وقوع هذه الجريمة الإرهابية لم ينجح ، ونذكر ان قيادة الملف الأمني تتطلب متابعة واطلاع ميداني مباشر لكبار القادة وصناع القرار الأمني لكي يتم تشخيص الخلل ومعالجته بأسرع وقت .

وكانت قرية الرشاد أو (الهواشة) ، جنوب غرب المقدادية ، تعرضت مساء امس الى هجوم بأسلحة متوسطة اعقبه قنص ، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى “.