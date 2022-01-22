النهج الوطني تدعو الى تعزيز حماية الحدود واتخاذ اجراءات استباقية

المستقلة/-أكدت كتلة النهج الوطني النيابية ضرورة تعزيز اجراءات حماية الحدود مع سورياعد عملية هروب سجناء تنظيم داعش الارهابي من احد السجون.

وقال رئيس الكتلة النائب أحمد طه الربيعي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه أن ذلك يعد “تهديد جِدِّي للامن القومي”.

ودعا الربيعي الى التركيز على تشكيل عمق دفاعي رصين ساند للخط الاول من قوات حماية الحدود بنشر قوات مجربة تعالج اية اختراق او تجاوز للارهابيين خط الحماية الأول، إضافة الى تعزيز أبراج المراقبة بكاميرات حرارية واسلحة ساندة وتحصينها بما يضمن مرونة الدفاع اللازمة لمواجهة هذا التحدي

كما دعا الى تكثيف نشاط القوة الجوية وطيران الجيش ومفارز الطائرات المسيرة وادامة الاستطلاع الجوي بتغطية مستمرة على طول الخط الحدودي، مع تفعيل التنسيق الاستخباري والامني مع الجانب السوري والقوات المسيطرة على مناطق تواجد السجون تلك لتحديث المعلومات ومتابعتها بشكل دائم وإعداد الخطط والاجراءات وفقاً لمعطياتها .

وأشار الربيعي الى أن تجربة اجتياح داعش أثبتت خطورة التنظيم وتهديده لأمن دول المنطقة والمجتمع الدولي ، منوها الى أن لوازم هذه الحقائق يتطلب جهداً اقليمياً موحداً ودولياً لردع هذه التهديدات قبل استفحالها ، ولتكن المواقف الميدانية متطابقة مع ما تعلنه دول المنطقة والمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب وكسر شوكته.

وشدد على ضرورة فتح الاجهزة الامنية والعسكرية قنوات تواصل واسعة مع سكان المحافظة وخصوصاً المناطق الحدودية لدعم جهود الدولة في احباط اية عمليات تسلل واسعة كانت ام متناثرة، إضافة الى توحيد الموقف الوطني بكافة تكويناته السياسية والاجتماعية في دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية في مواجهة هذا التهديد واحباطه .

وطالب بتشديد اجراءات الحماية والتأمين على السجون داخل العراق لمنع اي اختراق امني لها ، مع تكثيف الجهد الاستخباري في داخل المحافظات الحدودية ، إذ ان دور الخلايا النائمة في مثل هذه الظروف يشكل خطراً كبيراً وعنصر مفاجئة للقوات الامنية وخططها .

وأكد الربعي أن مباشرة العمل الاستباقي المحبط لتحركات الخلايا النائمة في هذا الظرف مطلوب جداً .