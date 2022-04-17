النهج الوطني : الحوارات مستمرة بين مختلف الاطراف السياسية

المستقلة /- اكد رئيس كتلة النهج الوطني، الاحد، ان الحوارات مستمرة بين مختلف الاطراف السياسية من اجل مستقبل البلد والحكومة الجديدة، لافتا الى ان الانسداد السياسي غير موجود في ظل المبادرات التي اطلقتها التحالفات السياسية.

وقال احمد الربيعي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المبادرات التي اطلقها الاطار التنسيقي وكذلك باقي الاطراف تعبر بحد ذاتها عن عدم وجود انسداد سياسي وبادرة حسنة من اجل حلحلة الامور والتفاهمات بين جميع الاطراف”.

واضاف ان “هناك محاولات مستمرة من الوسطاء وقادة الكتل والتحالفات السياسية من اجل التفاهم بين جميع الاطراف والمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة”.

واوضح الربيعي، ان “الهدوء الحالي سيتم خلاله التوصل الى حلول سياسية لتغيير الوضع الراهن بعد تحركات الاطراف وقادة الكتل نحو باقي الاحزاب بهدف التفاهم والتحاور والاتفاق على آلية معينة للمضي بالعملية السياسية”.

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