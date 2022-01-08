النقل : تعرض منزل احد المدراء لاستهداف “إرهابي” بواسطة قنبلة يدوية

المستقلة /- أعلنت وزارة النقل، تعرض منزل مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين كريم كاظم حسين لاستهداف “إرهابي” بواسطة قنبلة يدوية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت، “في الساعة الثانية من صباح يوم السبت تعرض المهندس كريم كاظم حسين مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لاستهداف ارهابي جبان على ايد مجهولان يستقلان دراجة نارية”.

وأوضحت أن “الانفجار استهدف منزل مدير عام الشركة كريم كاظم حسين بواسطة قنبلة يدوية ،ان الحادث ولله الحمد لم يلق اضرار بشرية و خلف اضرار مادية في محيط المنزل والزجاج الداخلي اضافة الى اضرار مادية في بعض الدور المجاورة وقد كان صوت الانفجار شديد وسمع في مناطق واسعة من العاصمة بغداد”.

وأضاف بيان الوزارة “نشد على ايد القوات الامنية التي هرعت لمكان الحادث للتحقق حول الاستهداف وكشفت الملابسات والمتورطين بهذا الفعل الجبان والذي يعتبر استهداف واضح وصريح لكل من يعمل بمهنية واخلاص لخدمة عراقنا الحبيب “.

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