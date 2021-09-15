النقل  تستحدث أماكن لتخزين مركبات نقل زوار الاربعينية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. استحدثت وزارة النقل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص قسم كربلاء ساحة لتخزين المركبات واستخدامها في أوقات ذروة زيارة أربعينية الأمام الحسين عليه السلام .

وقال مدير النقل الخاص في المحافظة صادق الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء، تم ” تخصيص الساحة المجاورة لمرأب كربلاء الموحد من الجهة الخلفية ، وضمها الى المرأب لتكون مكان لتخزين مركبات النقل الخاص واستخدامها في أوقات الذروة لما تمتلكه من موقع استراتيجي مهم وقريب من مركز المدينة الأمر الذي يسهل عملية النقل للزائرين ” .

وأضاف الموسوي بناءً “على توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة توفير أفضل الخدمات في تفويج الزائرين ، باشرت كوادر النقل الخاص بأعمال قص وتنظيف للمكان ورفع الأنقاض الموجودة داخله ، لضمان نجاح عملية النقل بنسب عالية “.