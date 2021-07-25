النقل تتطلق اكبر حملة لإعمار خطوط السكك الحديد في بغداد والمحافظات

المستقلة /- اطلقتْ وزارة النقل اكبر حملة لإعمار وتأهيل خطوط السكك الحديد في بغداد والمحافظات بهدف اعادة تفعيل هذا القطاع الحيوي بعد عقود من الاندثار والاهمال.

وقال مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني في تصريح صحفي”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الحملة تعد الاوسع منذ تأسيس السكك العراقية، اذ ستنطلق من بغداد باتجاه جميع التفرعات والخطوط الرئيسة للسكك ، الى جانب استبدال الخطوط المنتهية الصلاحية والخارجة عن الخدمة”.

واشار الى ان “دوائر السكك حاليا تقوم بحملات تأهيل وصيانة الخطوط الرئيسة والفرعية لرفع كفاءتها وصيانة مفاصل المحطات وتبديل قضبان السكك مع رفع وتحشية العوارض الكونكريتية التالفة بأخرى جديدة، الى جانب العمل على تسوية مفاصل المحطات لتأمين عملية سير القطارات”.

ولفت الحسيني الى ان “ملاكات الشركة شرعت بالتعاون مع محافظة الانبار باعادة تأهيل خطوط سكك المناطق الغربية المتضررة نتيجة العمليات الارهابية الداعشية، اذ تم الاتفاق على بناء خمسة جسور رئيسة للسكك من تخصيصات المنهاج الاستثماري للمحافظة”.

وبين ان “العمل مستمر لإعادة فتح خط سكة حديد بغداد ـ القائم ـ عكاشات، اذ تعد هذه العملية من المراحل التكميلية لمد خطوط السكك الحديد على هذه الجسور الخمسة ليتسنى بعد ذلك مد خطوط السكك لانسيابية سير قطارات البضائع والمسافرين”.