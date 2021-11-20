النقل تبحث إنشاء قطار معلق يربط  كربلاء والنجف بمحافظة بغداد

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير النقل ناصر حسن بندر الشبلي ، اليوم السبت ، مع محافظي كربلاء نصيف الخطابي ولؤي الياسري محافظ النجف إنشاء قطار معلق يرتبط بمحافظة بغداد .

وقال الشبلي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ولقائه الخطابي والياسري في مبنى المحافظة ، إن “زيارتنا جاءت لاستكمال سلسلة المباحثات والمناقشات التي جرت مؤخراً حول رسم الخطط المستقبلية والمشاريع الاستثمارية التي تخص مجال النقل في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف ” .

وأضاف كما “ناقشنا خلال اللقاء أهم المشاريع المعروضة من خلال الاستثمار او التشغيل المشترك ، وذلك لتطوير واقع النقل السككي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين “.

وأوضح تم “التباحث حول إنشاء محطة قطار قبل محافظة النجف الاشرف ، يكون الدخول الى المحافظة بخط سكة معلق والخروج منها بخط سكة عادي ، وكذلك الدخول الى محافظة كربلاء بخط سكة معلق لترتبط بمحافظة بغداد “،مؤكدا “سيكون لهذا المشروع مردود اقتصادي مالي عالي يعود بالمنفعة الى المحافظتين “.