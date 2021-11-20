النقل تبحث إنشاء قطار معلق يربط  كربلاء والنجف بمحافظة بغداد

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير النقل ناصر حسن بندر الشبلي ، اليوم السبت ، مع محافظي كربلاء نصيف الخطابي ولؤي الياسري محافظ النجف إنشاء قطار معلق يرتبط بمحافظة بغداد .

وقال الشبلي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ولقائه  الخطابي والياسري في مبنى المحافظة ، إن “زيارتنا جاءت  لاستكمال سلسلة المباحثات  والمناقشات التي جرت مؤخراً حول رسم الخطط المستقبلية والمشاريع الاستثمارية التي تخص مجال النقل في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف ” .

وأضاف  كما “ناقشنا خلال اللقاء أهم المشاريع المعروضة من خلال الاستثمار  او التشغيل المشترك ، وذلك لتطوير واقع النقل السككي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين “.

وأوضح تم “التباحث حول إنشاء محطة قطار قبل محافظة النجف الاشرف ، يكون الدخول الى المحافظة بخط سكة معلق والخروج منها بخط سكة عادي  ، وكذلك الدخول الى محافظة كربلاء بخط سكة معلق لترتبط بمحافظة بغداد “،مؤكدا “سيكون لهذا المشروع  مردود اقتصادي مالي عالي يعود بالمنفعة الى المحافظتين “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المنتدى الاقتصادي الخامس يناقش العقود النفطية واثرها على الانتاج

اخبار العراق

النقل تبحث إنشاء قطار معلق يربط  كربلاء والنجف بمحافظة بغداد

اخر الاخبار

إقامة دبي تتربع على عرش التميز وتفوز بأربع جوائز

اخر الاخبار

خطورة انفصال الوعي عن الإرادة

اخبار فلسطين

الأمن الفلسطيني يكثف تواجده في محافظة الخليل لتجنب فتنة عشائرية جديدة

اخر الاخبار

اختفت منذ أسبوعين ..الأمم المتحدة تطالب بكين بأدلة على سلامة لاعبة كرة مضرب

اخر الاخبار

الاثنين المقبل .. فرض الاغلاق الشامل في النمسا

اخر الاخبار

الاثنين المقبل .. فرض الاغلاق الشامل في النمسا

اخبار العراق

البحرين تبحث مع كربلاء دخول الزائرين

اخبار العراق

أيبرا تحتفي باليوم العالمي للفلسفة .. في ظل مسارات متعددة

اخر الاخبار

الملتقى العربي للتراث الثقافي 2021 يختتم أعماله في دبي

اخبار العراق

الخالصي يحذر من حرب أهلية داخلية نتيجة صراع أحزاب السلطة

اخبار العراق

فاو تقيم ورشة عمل لنظراء قطاع الثروة الحيوانية في النجف وكربلاء