النقل تؤكد.. تهالك واندثار اكثر من 70 بالمئة من خطوط السكك الحديد

المستقلة/- كشفَت وزارة النقل عن تهالك واندثار 70 بالمئة من خطوط السكك الحديد نتيجة الاوضاع الامنية والتجاوزات على مدى الاعوام الماضية، بينما شرعت بتنفيذ حملة واسعة لازالة المعابر غير النظامية في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “طول خطوط سكك الحديد في البلاد يبلغ الفي كيلومتر، 60 الى 70 بالمئة منها قديمة ومتهالكة نتيجة التجاوزات وتردي الاوضاع الامنية في بعض المحافظات على امتداد الاعوام الماضية”.

ولفت الى ان “اعمار وتأهيل خطوط السكك بحاجة الى تخصيصات مالية لان ما يتم رصده لوزارة النقل من اموال تعد غير كافية”.

واشار الحسيني الى “مباشرة الملاكات الهندسية والفنية في المناطق الجنوبية والوسطى بحملة واسعة لازالة التجاوزات والمعابر غير النظامية على خطوط السكك لغرض ضمان انسيابية حركة القطارات”.

واعلن الحسيني “استئناف العمل بخط سكة حديد يبدأ من محطة الصمود في محافظة البصرة إلى رصيف 27 في ميناء ام قصر الشمالي، وشملت الأعمال نشر العوارض الكونكريتية ومد حديد الخطوط ولحامها ومن ثم فرش حجر التحكيم وسيتم انجازه بالمدة المحددة من قبل الشركة”.

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