النقل : إحالة مشروع شبكة سكة حديد (الفاو – فيشخابور) للاستثمار

المستقلة/- تدرس وزارة النقل إحالة مشروع شبكة سكة حديد (الفاو – فيشخابور) وصولاً الى تركيا للاستثمار ضمن خطة اعدتها لتفعيل الربط السككي مع دول الجوار.

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة استكملت جميع الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لطرح مشروع خط سكة حديد الفاو- فيشخابور للاستثمار، إذ سيتضمن المشروع تشغيل وبناء شبكة للسكك الحديد تمتد من مدينة الفاو نحو منطقة فيشخابور في محافظة دهوك ومن ثم نقطة الربط مع تركيا، لربط قارة آسيا بأوروبا”، لافتاً الى أن “الوزارة تعمل جاهدة لتفعيل الربط السككي مع دول الجوار لما له من أهمية اقتصادية ستنعكس على الحركة التجارية ونقل المسافرين”.

وأضاف الحسيني أن “النقل تعمل على تنفيذ مشاريعها من خلال المنح الدولية أو القروض أو الاستثمار لكون المبالغ المخصصة للوزارة ضمن الموازنة العامة غير كافية للشروع بتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تتطلب موازنات خاصة”، مشيراً إلى أن “العراق يمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً للربط بين القارات، كما أن طبيعة منافذه الحدودية تسهل عمليات الربط والتبادل التجاري”.

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