النقل : آليّة ومعايير تجديد إجازات عمل المراقبين الجويين العراقيين

المستقلة/- أوضحت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة أحد تشكيلات وزارة النقل، اليوم الأحد، آليّة ومعايير تجديد إجازات عمل المراقبين الجويين العراقيين، فيما أكدت أن تنظيم وإدارة ومراقبة الحركة الجوية لجميع الطائرات تتم عن طريق الكوادر العراقية حصراً ولا وجود لشركات أجنبية.

وقال مدير عام الشركة، علي محسن في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إن “عملية تجديد إجازات عمل المراقبين الجويين العراقيين تتم وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني وتحت إشراف سلطة الطيران المدني/ قسم السلامة الجوية”.

وأضاف محسن، أن “تجديد الإجازات يتم بحسب أهلية العمل لكل مراقب جوي سواء (برج المراقبة الجوية، وحدة الاقتراب، ومركز المراقبة الجوية) لإدارة العمليات الجوية كافة في الفضاء الجوي العراقي”.

ولفت إلى أن “السيطرة وتنظيم وإدارة الحركة الجوية للطائرات العاملة كافة في الأجواء العراقية تتم عن طريق المراقبين الجويين العراقيين فقط، ولا توجد أي شركة أجنبية تعمل منذ الأول من كانون الأول العام 2021، وحتى الآن”، مؤكداً “الاعتماد على الملاكات الوطنية العراقية حصراً”.

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