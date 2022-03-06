النقد الدولي: التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا خطيرة للغاية

المستقلة /- قال صندوق النقد الدولي، إن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وفرار ما يزيد على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا.

وبحسب موقع قناة “يورو نيوز”، أوضح الصندوق في بيان، أنه في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل، وأن الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضا تأثير خطير على الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، أشار البيان بأن الصندوق يتوقع تقديم طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 4ر1 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع، وأنه يجري محادثات حول خيارات التمويل مع السلطات في مولدافيا المجاورة.

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