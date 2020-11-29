النقاب لا يحمي من الاصابة من فيروس كورونا ويجب ارتداء الكمامة

النقاب لا يحمي من الاصابة من فيروس كورونا ويجب ارتداء الكمامة

المستقلة … قالت المستشارة و الاستاذة في طب النساء والولادة الدكتورة مها النمر، أن ارتداء النقاب لا يحمي من الاصابة بفيروس كورونا ويجب ارتداء الكمامة معه.

حيث أدرجت المستشارة بعض النصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

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وقالت الدكتورة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم معا، موضحة: “إذا رأيت الشخص أمامك كاشفا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع”.

وأشارت إلى أن النقاب لا يغني عن الكمامة، مؤكدة: “حتى مع النقاب نحتاج كمامة”.