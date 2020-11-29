النقاب لا يحمي من الاصابة من فيروس كورونا ويجب ارتداء الكمامة

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة … قالت المستشارة و الاستاذة في طب النساء والولادة الدكتورة مها النمر، أن ارتداء النقاب لا يحمي من الاصابة بفيروس كورونا ويجب ارتداء الكمامة معه.

حيث أدرجت المستشارة بعض النصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

اقرأ ايضاً: الملكة إليزابيث تظهر بالكمامة للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

وقالت الدكتورة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم معا، موضحة: “إذا رأيت الشخص أمامك كاشفا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع”.

وأشارت إلى أن النقاب لا يغني عن الكمامة، مؤكدة: “حتى مع النقاب نحتاج كمامة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

امراض القلب والسرطان علاجها في الطماطم والبطيخ

اخر الاخبار

وفد عراقي يشارك في اعمال دورة دول التعاون الاسلامي

اخر الاخبار

النقاب لا يحمي من الاصابة من فيروس كورونا ويجب ارتداء الكمامة

اخر الاخبار

الحشد الشعبي يعين قائد جديد لعمليات بغداد

اخر الاخبار

الكهرباء العراقية: الغاز الإيراني تسبب بفقدان 3500 ميغا واط من الطاقة

اخر الاخبار

تركيا: القدس أهم قضايا القرن ويجب على الأتراك الدفاع عنها بارواحهم

سياسية

الخالدي: مقترحات عدة لتعظيم الواردات غير النفطية