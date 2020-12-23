النفط يواصل الهبوط لليوم الثالث

المستقلة /… انخفض النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزة بالأسواق بتهديده بعدم التوقيع على إعفاء طال انتظاره من كوفيد -19. مشروع قانون.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا ، أو 1.5٪ ، إلى 46.31 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتًا ، أو 1.52٪ ، إلى 49.32 دولارًا.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 كانون الاول.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار مليون برميل.

وانخفض النفط بشكل أكبر بعد أن هدد ترامب بعدم التوقيع على قانون إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 892 مليار دولار، قائلاً إنه يريد من الكونغرس زيادة مبلغ فحوصات التحفيز التي وافق عليها المشرعون يوم الاثنين.

واستمرت حالات COVID-19 في الارتفاع في الولايات المتحدة ، مع أكثر من مليون حالة جديدة في ستة أيام فقط ، وتم تحذير الأمريكيين مرة أخرى لتجنب السفر في عيد الميلاد ، مما قلل من الطلب على الوقود. (النهاية)