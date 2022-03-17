النفط يواصل الارتفاع بعد تحذير بشأن الإمدادات الروسية

المستقلة/-ارتفعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، لتعويض بعض خسائر اليوم السابق، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن تراجع الطلب على النفط بسبب ارتفاع الأسعار لن يعوض توقف إمدادات النفط الروسية.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الشهر الأول بنحو 1.83 دولارا أو 1.84٪ إلى 99.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 4:22 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 أو 1.72٪ إلى 96.67 دولاراً للبرميل.

 

واستقر كلا العقدين على انخفاض يوم امس الأربعاء بعد قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

 

وبدأت العقود الآجلة الجلسة صعوديًا، بعد أن استوعبت السوق تقريرًا من وكالة الطاقة الدولية قال إن نحو 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط الروسي قد تتوقف بسبب العقوبات الغربية ومع إهمال المشترين للصادرات الروسية، وسيتجاوز هذا التراجع المتوقع في الطلب مليون برميل يوميا نتيجة ارتفاع الأسعار.

 

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 مارس/ اذار إلى 415.9 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اميركا لزيلينسكي: لسنا معنيين بإشعال حرب عالمية ثالثة

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يحدد فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن

اخر الاخبار

الكناني : المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

الاخبار

اللجنة الاولمبية تدعو الفيفا والاتحاد الآسيوي الى إنصاف الكرة العراقية

اخر الاخبار

دورتموند يشعل الصراع مع غريمه بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني

اخر الاخبار

ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل إلى 96 دولار للبرميل الواحد

الاخبار

النفط يواصل الارتفاع بعد تحذير بشأن الإمدادات الروسية

الاخبار

النفط يواصل الارتفاع بعد تحذير بشأن الإمدادات الروسية

اخر الاخبار

ظافر العابدين يبتعد عن التمثيل والجمهور يعلق

اخر الاخبار

احذر النوم في الضوء.. مخاطر جمة لا تخطر على البال

اخر الاخبار

ستدهشك.. وصفات خارقة لمنع التبول في الليل

اخر الاخبار

ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

اخر الاخبار

الذكريات الجميلة قد تخفف الألم الجسمي

اخر الاخبار

هل تنجح الحمية العسكرية للتخسيس خلال 3 أيام؟

اخر الاخبار

مقتل صحافيين من شبكة فوكس نيوز بأوكرانيا

اخر الاخبار

عمره 3 سنوات .. طفل يقتل والدته أثناء اللهو بمسدس والده

اخر الاخبار

حسين الجسمي يعايد الأمهات بأغنية “أمي جنة”