النفط يواصل الارتفاع بعد تحذير بشأن الإمدادات الروسية

المستقلة/-ارتفعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، لتعويض بعض خسائر اليوم السابق، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن تراجع الطلب على النفط بسبب ارتفاع الأسعار لن يعوض توقف إمدادات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الشهر الأول بنحو 1.83 دولارا أو 1.84٪ إلى 99.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 4:22 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 أو 1.72٪ إلى 96.67 دولاراً للبرميل.

واستقر كلا العقدين على انخفاض يوم امس الأربعاء بعد قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وبدأت العقود الآجلة الجلسة صعوديًا، بعد أن استوعبت السوق تقريرًا من وكالة الطاقة الدولية قال إن نحو 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط الروسي قد تتوقف بسبب العقوبات الغربية ومع إهمال المشترين للصادرات الروسية، وسيتجاوز هذا التراجع المتوقع في الطلب مليون برميل يوميا نتيجة ارتفاع الأسعار.

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 مارس/ اذار إلى 415.9 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.