النفط ينخفض ليواصل سلسلة الخسائر الأخيرة وسط مخاوف

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لمواصلة سلسلة الخسائر الأخيرة وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع متوقع في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر/أيلول 75 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 102.45 دولاران للبرميل بحلول الساعة 04:43 بتوقيت جرينتش منخفضة لليوم الرابع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر/ ايلول 82 سنتًا أو 0.87٪ إلى 93.88 دولارًا للبرميل، منخفضة أيضًا لليوم الرابع.

وكانت العقود الآجلة للنفط متقلبة في الأسابيع الأخيرة حيث حاول التجار التوفيق بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي تقلل من نمو الطلب على الوقود، مقابل نقص المعروض من الاضطرابات في تداول البراميل الروسية بسبب العقوبات الغربية .

وأشار المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو/ تموز.

كما ان الصين قد حققت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الربع الثاني نموًا ضعيفا بنسبة 0.4٪ فقط على أساس سنوي، متأثرة بإغلاق COVID-19 وضعف قطاع العقارات ومعنويات المستهلكين الحذرة.

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