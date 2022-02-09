النفط يسجل قفزة جديدة إثر بيانات عير متوقعة من الولايات المتحدة

المستقلة /-  قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد جلستين من الخسائر حيث أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية، مما عوض مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات من إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 91.19 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.74 دولاراً للبرميل بارتفاع 38 سنتا أو 0.4 بالمئة.

تراجعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 2 مليون برميل، وفقًا لمعهد البترول الأمريكي.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن اتفاق نووي إيراني محتمل يمكن أن يطلق العنان لمزيد من النفط في الأسواق العالمية أثرت على الأسعار.

يمكن لأسعار النفط التي تقترب من 100 دولار للبرميل أن تجذب المزيد من الإنتاج من الولايات المتحدة، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام 770 ألف برميل يوميا إلى 11.97 مليون برميل يوميا في 2022.

في غضون ذلك، تبحث الحكومات من الولايات المتحدة إلى اليابان عن طرق لمعالجة أسعار النفط المرتفعة مع ارتفاع التضخم.

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