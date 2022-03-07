النفط يسجل أعلى مستوى منذ عام 2008 ويقترب من سعر 140 دولار

النفط يسجل أعلى مستوى منذ عام 2008 ويقترب من سعر 140 دولار

المستقلة/-قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لأعلى مستوياته منذ عام 2008 مع دراسة الولايات المتحدة وأوروبا لحظر استيراد النفط الروسي، بينما أدت التأخيرات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية إلى قلة العرض.

وارتفع خام برنت 11.05 دولاراً الى 129.31 دولاراً، بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.2 دولارًا إلى 124.72 دولارًا.

وفي الدقائق القليلة الأولى من التداول فجر اليوم الاثنين، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 10 دولارات للبرميل إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو/ تموز 2008 مع برنت عند 139.13 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 130.50 دولارًا.

وقال بلينكين أمس الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسي، ونسق البيت الأبيض مع لجان الكونجرس الرئيسية للمضي قدما في حظرها.

وقال محللون في سي.ام.سي ماركتس “المقاطعة ستضع ضغوطا هائلة على إمدادات النفط والغاز التي شعرت بالفعل بتأثير زيادة الطلب.”

ورأوا أن في مثل هذه الخطوة ستضع مزيدًا من الضغط على الاقتصادات العالمية، وتدفع التضخم إلى أعلى، وتترك البنوك المركزية تناقش مدى السرعة التي ينبغي أن يتم بها رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 65٪ منذ بداية عام 2022، إلى جانب السلع الأخرى، ما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والركود التضخمي.

وتستهدف الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، بالفعل نموًا أبطأ بنسبة 5.5٪ هذا العام.

وقال المحللون في بنك أوف أمريكا إنه إذا تم قطع معظم صادرات النفط الروسية ، فقد يكون هناك 5 ملايين برميل أو عجز أكبر ، وهذا يعني أن أسعار النفط قد تتضاعف من 100 دولار إلى 200 دولار للبرميل ، بينما قال محللو جي بي مورغان هذا الأسبوع إن النفط قد يتضاعف. إلى 185 دولارًا للبرميل هذا العام.

وروسيا هي أكبر مصدر في العالم للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة ، حيث تبلغ الصادرات نحو سبعة ملايين برميل يوميا ، أو 7٪ من الإمدادات العالمية. كما واجهت بعض أحجام صادرات كازاخستان النفطية من الموانئ الروسية تعقيدات.

من جهة اخرى غرقت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية يوم الأحد في أعقاب مطالب روسيا بضمان من الولايات المتحدة بأن العقوبات التي تواجهها بشأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران، كما طرحت الصين مطالب جديدة ، بحسب المصادر.

واستجابة لمطالب روسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأحد إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.

وقالت مجموعة أوراسيا إن المطالب الروسية الجديدة قد تعطل المحادثات النووية رغم أنها لا تزال تبقي احتمالات التوصل إلى اتفاق عند 70 بالمئة.