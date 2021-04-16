النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

المستقلة /… واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7٪ مع تحسن توقعات الطلب على النفط والتعافي الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة مما عوض المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.24 دولارا للبرميل في الساعة 0551 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 36 بالمئة يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط) 28 سنتًا ، أو 0.4٪ ، مرتفعة إلى 63.74 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها 31 سنتًا يوم الخميس.

ومن المتوقع أن ينمو صافي واردات الصين من النفط الخام لعام 2021 بنسبة 3.4٪ هذا العام مقارنة بعام 2020 إلى حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لما ذكرته وحدة تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية ، كبرى شركات النفط والغاز.

وسجلت الصين قفزة قياسية في النمو الاقتصادي بلغت 18.3٪ في الربع الأول من الركود الناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض وتيرة التوسع في وقت لاحق من العام.

وانتعاش اقتصادي قوي في جميع أنحاء العالم وقيود على الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها ، ويطلق عليهم معًا اسم أوبك + ، بالإضافة إلى استجابة حذرة لارتفاع الأسعار من قبل الولايات المتحدة. وقال جوستين سميرك كبير الاقتصاديين في وستباك إن منتجي النفط يدعمون السوق.

وقال سميرك “ما زلنا نعتقد أن هناك مخاطر واضحة يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 70 دولارًا للبرميل قبل أن نرى تراجعًا أكثر أهمية”.

وقال إنه كلما طال ارتفاع الأسعار ، من المرجح أن يعود المزيد من المعروض إلى السوق ، وقد تؤدي مخاطر حالات COVID-19 المرتفعة في أماكن مثل الهند وأوروبا إلى انخفاض الأسعار في النهاية.

وقالت فاندانا هاري ، محللة الطاقة في فاندا إنسايتس ، مع الأخذ في الاعتبار تطورات فيروس كورونا المتفاقمة في بعض البلدان ، “تجاوز النفط الخام صعودًا هذا الأسبوع ومن المقرر حدوث تراجع الآن”.

وقال هاري: “الهند والاقتصادات الكبرى في أوروبا بحاجة إلى أن يُحسب لها حساب لاستكمال صورة الطلب على النفط”.

واخترقت الهند 200 ألف إصابة يومية لأول مرة يوم الخميس. اقرأ أكثر

وفي الوقت الحالي ، قفزة قوية في الولايات المتحدة. عززت مبيعات التجزئة ، وانخفاض مطالبات البطالة وعلامات زيادة السيارات على الطريق في أكبر اقتصاد في العالم السوق.

وقال محللو ANZ في مذكرة إن “إعادة فتح الاقتصاد (الأمريكي) شهد بالفعل زيادة في مستويات حركة المرور في مختلف الولايات في جميع أنحاء البلاد” ، مضيفين أن الهند والصين تظهران أيضًا “مستويات عالية من الازدحام”.

ويتطلع التجار إلى زيادة حركة المرور الصيفية المعتادة في الولايات المتحدة في الفترة من يونيو إلى أغسطس.

“مع ارتفاع الأميال على الطرق السريعة بالولايات المتحدة لأول مرة منذ تفشي الوباء ، فهذا يعني أننا في طريقنا لموسم قيادة صيفي وفير في الولايات المتحدة قد يقترب من صيف 2019 ،” قال كبير محللي السوق العالمية في Axi قال ستيفن إينيس في ملاحظة. (النهاية)