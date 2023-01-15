النفط.. سيتم زيادة انتاج حقل غرب القرنة 2 بواقع 80 الف برميل

المستقلة/- تجري وزارة النفط عمليات ربط مشاريع إضافية في حقل غرب القرنة 2 النفطي من أجل زيادة الانتاج بواقع 80 ألف برميل شهرياً.

وقــال مصدر مسؤول في الـــوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “تلك المشاريع ستزيد انتاج الحقل من الكمية الحالية البالغة 400 ألف برميل يومياً إلى 480 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن تلك العمليات ستستمر لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم الـ 20 من شهر شباط المقبل، وحتى الثاني من شهر آذار الذي يليه، مؤكداً أن تلك العمليات لن تؤثر في صادرات النفط الخام”.

وبين المصدر في السياق ذاته، أن “المشروع حقق أول انتاج للنفط في شهر آذار من العام 2014، وهو اليوم أكبر نمو انتاجي إضافي في العراق يتم تحقيقه، منوهاً بأن الانتاج يمثل تسعة بالمئة من إجمالي إنتاج العراق من الخام، و12 بالمئة من صادراته النفطية”.

وتضم البصرة، 15 حقلاً للنفط من أصل 77 حقلاً معروفاً، منها 10 حقول منتجة ما زالت تنتظر التطوير، كما تحوي حقول المحافظة، احتياطياً نفطياً يزيد عن الـ 65 مليار برميل والتي تشكل نسبة 59 بالمئة من أجمالي الاحتياطي النفطي العراقي المثبت.