النفط تجهز طيران الجيش والقوة الجوية (45) مليون لتر من وقود الطائرات

النفط تجهز طيران الجيش والقوة الجوية (45) مليون لتر من وقود الطائرات

المستقلة / – جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية طيران الجيش والقوة الجوية بأكثر من (45) مليون لتر من وقود الطائرات،بين نفت وجود تلكؤ بتوزيع النفط الابيض في بغداد.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حسين طالب عبود في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان هيئة التجهيز التابعة للشركة عملت منذ مطلع العام الحالي على إصدار الأوامر التجهيزية لقوات طيران الجيش والقوة الجوية بكمية تجاوزت (45) مليون لتر من وقود الطائرات بمعدل شهري بلغ 4 ملايين ونصف المليون لتر.

واوضح ان وزارة النفط ومن خلال الشركة اهتمت برفد الجهات العسكرية باحتياجاتها وتقديم التسهيلات بهذا الصدد لدعم مهمتها في الحفاظ على امن البلد، مؤكدا ان الكميات المجهزة تغطي الحاجة الفعلية لانها موزعة بحسب احتياج كل قاعدة جوية.

وبين ان الشركة خصصت آليات لنقل وقود الطائرات الى المستودعات الخزنية داخل القواعد لتسهيل وصول المنتوج الى الجهات المعنية.

ونفى عبود وجود تلكؤ بتوزيع النفط الابيض في بغداد، مؤكدا ان هذه العملية تتم بانسيابية، حيث عمدت الشركة على تزويد المادة قبل موسم الشتاء بواقع 100 لتر وفق القسيمة الجديدة رقم 4 عبر 25 منفذا حكوميا و48 منفذا اهليا و447 وكيلا جوالا في جانب الرصافة و21 منفذا حكوميا و86 منفذا اهليا و192 وكيلا جوالا في جانب الكرخ. من جهته، دعا مدير هيئة توزيع بغداد محمد عبد الاله شبر، اهالي بغداد الى تسلم حصة النفط الابيض وفق البطاقة رقم 4 لتمكين الشركة من الاعلان عن الحصة الجديدة، مذكرا بان التوزيع مستمر عبر المنافذ الحكومية والاهلية والوكلاء الجوالين.