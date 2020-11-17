النفط تتعاقد مع شركة يابانية لتنصيب مصفى في منطقة الشعيبة

المستقلة / – اعلنت وزارة النفط، عن استعدادات مبكرة لتسليم أرض مشروع مصفى (FCC) بآلية التكسير التحفيزي لإنتاج المشتقات النفطية في منطقة الشعيبة الى شركة (JGC) اليابانية في العاشر من كانون الأول المقبل.

وأفاد مدير عام شركة مصافي الجنوب، حسام حسين ولي، في تصريح لصحيفة«الصباح» تابعته المستقلة، بأنه «تمت المباشرة في تنفيذ أعمال تهيئة الارض وفرشها بمادة السبيس، لرفع مستوى الارض للمستويات الهندسية المطلوبة بالتصاميم الهيكلية، وتعبيد الطريق المؤدي لمشروع المصفى الذي سيقام على مساحة تقدر بمئات الدونمات وبكلفة 3 مليارات و750 مليون دولار ضمن القرض الياباني».

وأوضح ولي، أن «بناء مصافي تكرير النفط بالتكسير التحفيزي المائع للسوائل، يعد خطوة في غاية الأهمية لتصحيح حالة عدم التوازن بين الطلب السوقي على وقود السيارات، والمنتجات الفائضة (النفط الاسود والنفثا) الناجمة عن تقطير النفط الخام، وتحقيق إيرادات مالية مضاعفة عن الفرق في سعر اللتر الواحد المنتج للمشتقات النفطية».

ويعد مشروع مصفى (FCC)، فريداً من نوعه على مستوى البلاد، ويجري العمل به باستخدام تقنية التكسير التحفيزي المائع، لتحويل المنتجات الفائضة عن مصافي التكسير الحراري (الحالية ) إلى بنزين وغازات أولفينية ومنتجات أخرى أعلى قيمة.