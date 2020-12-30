النفط تبرم عقدا استثماريا لانجاز مشروع تحسين البنزين بمحافظة النجف

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المستقلة  /- أبرمت وزارة النفط عقدا استثماريا لانجاز مشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين بمحافظة النجف ، لتأمين مليون لتر بنزين عالي الاوكتاين يوميا، بينما نجحت ملاكاتها من اصلاح الاضرار التي طالت مصفاة الصينية نتيجة عمل ارهابي في وقت سابق.

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد بتصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان شركة مصافي الوسط ابرمت قبل ايام، عقدا مع احدى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين بمحافظة النجف الأشرف بطاقة ستة الاف برميل باليوم.

ونقل عن وكيل الوزارة لشؤون المصافي حامد يونس الزوبعي الذي حضر الحفل قوله، ان العقد يهدف الى زيادة انتاج البنزين عالي الاوكتاين بطاقة تقدر بمليون لتر يوميا، مضيفا ان وزارته تعمل من خلال مشاريع تطوير المصافي ووحدات تحسين المنتج، لتنمية وتطوير الانتاج الوطني من المشتقات لتقليل الاستيراد وتوفير منتجات صديقة للبيئة، منوها بان مدة تنفيذ العقد 36 شهرا.

من جهة اخرى، افاد بنجاح ملاكات الوزارة في اصلاح اعطاب خزان المنتجات النفطية وشبكة الانابيب في مصفاة الصينية بعد تأثرها جراء عمل تخريبي ناتج عن سقوط صاروخ بموقعها في وقت سابق، موضحا ان ملاكات دائرة المشاريع النفطية بهيئة مشاريع الشمال، استنفرت جهودها لاحتواء الحريق وما خلفه العمل التخريبي الذي استهدف خزان النفط وشبكة الأنابيب، وتمكنت من احتواء السنة النيران وتبريد الخزانات القريبة من الحادث لمنع اتساع رقعة الحريق والسيطرة على الموقف من دون اية خسائر بشرية.

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