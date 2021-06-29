النفط : العراق يستهدف الوصول إلى استثمار 4 آلاف مليون قدم من الغاز

المستقلة/- يتجه العراق لرفع طاقة استثمار الغاز المنتج حالياً من مليار و500 مليون إلى 4 مليارات قدم مكعب وصولاً إلى العام 2024، وزيادة الكميات المجهّزة لمحطاته الكهربائية.

وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي في تصريح  لصحفية ”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “العراق يستهدف الوصول إلى استثمار 4 آلاف مليون قدم من الغاز بحلول العام 2024، ما يعني إنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء”.

وبيَّن أنَّ “الاكتشافات الجديدة للغاز الحر ستسمح بخفض متوسط فاتورة استيراد الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة”.

ورجَّح الزوبعي أنْ “يبلغ إجمالي استثمار الغاز الطبيعي بحلول العام 2023 نحو 2 مليار و700 مليون قدم مكعب قياسي يومي، بعد إنجاز مشاريع استثمارية بطاقة مليار و200 مليون قدم مكعب يومي من الغاز المصاحب من حقول ارطاوي في البصرة وحقول ذي قار والحلفاية في ميسان”.

وتوقع أنْ “يسهم دخول حقلي المنصورية في ديالى وعكاز بالأنبار للخدمة والمستثمرة من كبريات الشركات العالمية كحقول متخصصة للغاز الحر في الوصول إلى هدف استثمار 4 مليارات قدم مكعب قياسي في نهاية 2024، إذ يجري استثمار 400 مليون قدم مكعب يومي في حقل المنصورية و300 مليون قدم مكعب قياسي في عكاز”.

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