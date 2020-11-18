النفط العراقية تدعو الشركات العالمية للتنافس على تنفيذ مشروع مصفاة للنفط

المستقلة/- دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية للمشاركة في التنافس لتنفيذ مشروع مصفاة الفاو النفطي بطاقة إنتاجية تصل الى 300 الف برميل يوميا من الخام.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان “الوزارة ماضية باجراءاتها لاعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفاة استثماري في محافظة البصرة ( مصفاة الفاو الاستثماري ) بطاقة (300 ) الف برميل باليوم بأسلوب (BOO ) او ( BOOT ) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007 ) وتعديلاته”، موضحا ان “المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد”.

واضاف ان “مواصفات الانتاج في المصفاة ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية ( EURO_5 ) ، مشيراً الى انه “سيتم اضافة مجمع للبتروكيمياويات مستقبلاً للمشروع”.

واشار عبد الجبار الى ان “الوزارة لديها خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف انواعه للمواطنين وللمؤسسات الحكومية، وايقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية”.

من جانبها اوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة انها “اعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها الى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذه”. (النهاية)