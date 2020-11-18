النفط العراقية تدعو الشركات العالمية للتنافس على تنفيذ مشروع مصفاة للنفط

المستقلة/- دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية للمشاركة في التنافس لتنفيذ مشروع مصفاة الفاو النفطي بطاقة إنتاجية تصل الى 300 الف برميل يوميا من الخام.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء  ان “الوزارة ماضية باجراءاتها لاعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفاة استثماري في محافظة البصرة ( مصفاة الفاو الاستثماري ) بطاقة (300 ) الف برميل باليوم بأسلوب (BOO ) او ( BOOT ) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007 ) وتعديلاته”، موضحا ان “المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد”.

واضاف ان “مواصفات الانتاج في المصفاة ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية ( EURO_5 ) ، مشيراً الى انه “سيتم اضافة مجمع للبتروكيمياويات مستقبلاً للمشروع”.

واشار عبد الجبار الى ان “الوزارة لديها خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف انواعه للمواطنين وللمؤسسات الحكومية، وايقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية”.

من جانبها اوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة انها “اعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها الى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذه”. (النهاية)

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

رسميا العراق والسعودية يفتتحان منفذ عرعر الحدودي

اخر الاخبار

“أصحاب الكهف” تتبنى الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد

اخر الاخبار

أردوغان يغلق تركيا جزئيا ويحذر: “نواجه وضعا بالغ الخطورة!”

اخر الاخبار

بسبب تصريح .. ترامب يقيل المسؤول عن أمن الانتخابات

اخر الاخبار

مصدر أمني : الصواريخ التي سقطت على بغداد لم تكن كاتيوشا

اخر الاخبار

الخطوط الجوية العراقية تعلن عودتها للتحليق الى 5 مدن أوروبية

التعليقات مغلقة.

اخر الاخبار

حقيقة صادمة .. الكمية الإجمالية لـ كورونا التي أصابت العالم بحجم ملعقة الشاي

اخر الاخبار

نفقات غريبة يدفعها ترامب من ماله.. التفاصيل

اخر الاخبار

النفط العراقية تدعو الشركات العالمية للتنافس على تنفيذ مشروع مصفاة للنفط

اخر الاخبار

بومبيو: أوروبا وأميركا بحاجة للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا

اخر الاخبار

“أصحاب الكهف” تتبنى الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد

الاخبار

لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني يسجل نتائج غير مشجعة

اخر الاخبار

الكاظمي: الحكومة غير قادرة على تأمين الرواتب قبل تمرير الموازنة 2021

اخبار الاردن

ملك الاردن سيحضر قمة ثلاثية تعقد في ابو ظبي

اخر الاخبار

فورين بوليسي: ترمب سيترك “هدية كبيرة” إلى بايدن

اخر الاخبار

تداعيات خطيرة منها الاكتئاب بعد الإصابة بـ كورونا