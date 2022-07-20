شراكة بين الصحة والأمم المتحدة لإدارة النفايات الطبية

المستقلة/- وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اليوم إتفاقية مع وزارة الصحة العراقية بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز إدارة النفايات الطبية في البلاد، كجزء من مشروع قرض البنك الدولي الخاص بتمويل تجهيز ونشر لقاحات كوفيد -19 ICVP . والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار .

وفي اطارالاتفاقية، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراء وتركيب مايقارب الـ 180 جهاز للتعقيم والتقطيع يعمل على تحويل النفايات الطبية – وفي الأغلب مخلفات اللقاحات الطبية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)- مثل المحاقن والأمبولات والضمادات ومعدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات إلى نفايات عادية لغرض التخلص منها بشكل آمن، وذلك ضمن دعم جهود وزارة الصحة في عمليات النشر الآمن للقاح في جميع انحاء العراق .

و أكد وزير الصحة الدكتور هاني موسى بدر العقابي: “أستمرار تواصل الوزارة مع كافة الجهات الداعمة المحلية والدولية في الجوانب العلمية وتطوير البنى التحتية لدعم تقديم الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة في جميع المحافظات وإقليم كردستان شاكرا كافة الجهود الداعمة لوزارة الصحة الاتحادية ودوائرها في مواجهة التحديات الصحية.”

وذكرت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: “بصفته الشريك التنموي المفضل، يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يتم اختياره من قبل وزارة الصحة والبنك الدولي لتنفيذ هذا المشروع الهام. تضمن الآليات الراسخة والناجحة التي يمتلكها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق المرونة، والقدرة على التكيف، والشفافية في تقديم خدماتنا.

واضافت: “نرحب أيضاً بالتعاون الجديد مع البنك الدولي الذي قدم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لإدارة النفايات الطبية في البلاد”.