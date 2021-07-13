النصر يدعو إلى تشكيل خلية أزمة لمعالجة أسباب وتداعيات ما حدث في الناصرية

المستقلة /- دعا ائتلاف النصر، إلى تشكيل خلية أزمة لمعالجة أسباب وتداعيات ما حدث في محافظة الناصرية.

وقال الائتلاف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الثلاثاء، إننا “نعزي أُسر ضحايا وجرحى فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية الأبية، وإنها فاجعة كسرت قلب الشعب”.

وأضاف أن “تكرار هذه الكوارث يستدعي الحزم باعتماد ومتابعة قواعد السلامة، ومطابقة المواصفات المطلوبة للمؤسسات الصحية ولعموم مؤسسات الدولة الخدمية. ويستدعي كذلك المباشرة بإصلاحات شاملة لمنظومات الإدارة للمؤسسات”.

وأكد الائتلاف أنّ “التعاطي مع هذه الفاجعة يستلزم تشكيل (خلية أزمة) لمعالجة أسباب وتداعيات ما حدث، وأن تُباشر الخلية أيضاً بمسح جميع المؤسسات الصحية الأخرى لضمان مطابقتها للمواصفات وتشديد إجراءات السلامة، وضبط الأداء الوظيفي للمؤسسات المعنية، وتفعيل الرقابة والمتابعة والمحاسبة للمقصرين.

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