النصر السعودي يعلن إقالة مدربه

(المستقلة) أعلن نادي النصر السعودي، عن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا تحت قيادته.

وقال صفوان السويكت، رئيس النادي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره”.

وأضاف: “عملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة”.

وواصل: “ولظروف المرحلة فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم، كما يلي إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي، تعيين السيد ألين هورفات مدرب شباب النصر مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا”.

وأتم: “سيتم استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني، ونسأل الله التوفيق والسداد”.

ويحتل النصر، وصيف النسخة الماضية من الدوري السعودي، المركز الـ15 (قبل الأخير) في جدول ترتيب الموسم الحالي، بعدما جمع 8 نقاط من أول 10 جولات.