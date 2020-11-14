النصر السعودي يرفض الاستسلام في أزمة الحكام الأجانب

(المستقلة) يعمل نادي النصر السعودي، على تقديم طلب لجميع أندية دوري المحترفين، للموافقة على إدارة جميع مباريات “العالمي” من قبل حكام أجانب.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد رفض طلب النصر بإسناد كافة مباريات الفريق في الدوري لحكام أجانب، مشددا على تفعيل شرط الاعتماد على الحكام الأجانب في 7 مباريات فقط للفريق طوال الموسم.

وقال مصدر مسؤول بالنصر، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات صحفية: “الإدارة تعتزم مخاطبة إدارات جميع رؤساء الأندية، من أجل طلب طاقم حكام أجنبي لمباريات النصر”.

وأضاف: “قدمت إدارة النصر في وقت سابق طلبا إلى الاتحاد السعودي؛ من أجل تكليف حكام أجانب لإدارة جميع مباريات الفريق هذا الموسم”.

وواصل: “اتحاد الكرة رفض طلب النصر، بناءً على أن التعميم يسمح بـ7 أطقم لكل فريق فقط”.

وتابع: “بعد هذا الرفض، ستتوجه الإدارة بطلب لجميع الأندية، بحيث يطلب كل نادٍ حكاما أجانب أمام النصر، على أن تتكفل إدارة النصر بدفع كامل التكاليف”.

وأتم: “النصر يأمل أن تكون هناك منافسة عادلة بين جميع الأندية، والكل شاهد مدى تأثير القرارات الخاطئة في الجولات الماضية”.

وكانت إدارة النصر، تقدمت بطلب رسمي لاحضار حكام أجانب في مباراة الديربي التي يستضيفها الهلال يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي طلب النصر، بعد امتناع الهلال عن تقديم طلب رسمي، رغم أن المباراة على أرضه.