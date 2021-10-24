النزاهـة تكشـف حـالات تـلاعـب ونقـل ملكية أراض بصورة غير قانونية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت هيئة النزاهة، عن قيامها بضبط عددٍ من المُتَّهمين في دائرة التسجيل العقاري في ميسان؛ لقيامهم بإجراء التصرُّفات العقاريَّة في أضابير أراضٍ زراعيَّةٍ تُقدَّرُ أقيامها بعشرات المليارات بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مسؤولي التدقيق والسجلات في الدائرة، إضافةً إلى اثنين من أعضاء لجنة الكشف، فيما صدرت أوامر قبضٍ بحقِّ معاوني التسجيل العقاري ومُوظَّفين آخرين في الدائرة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بنقل ملكيَّة الأراضي الزراعيَّة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن إجراء كشوفاتٍ وهميَّـةٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ تلك الأعمال التي تمَّت دون موافقة الدوائر المُختصَّة خلافاً للضوابط والتعليمات؛ أدَّت إلى تفتيت الأراضي الزراعيَّة في المحافظة، والتي تصل أقيامها إلى عشرات مليارات الدنانير.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النزاهـة تكشـف حـالات تـلاعـب ونقـل ملكية أراض بصورة غير قانونية في ميسان

اخبار العراق

الركابي نائبا اول عن فريق الحكومات في مجلس ادارة منظمة العمل العربية 

اخبار العراق

تقرير : استمرار الاختلاف الشيعي يرجح بقاء الكاظمي لولاية ثانية

اخر الاخبار

الأنتخابات العراقية بين الرفض والقبول

اخبار العراق

زراعة كربلاء تسويق أكثر من ألف ومئتي طن فروج لحم الدجاج

اخر الاخبار

استمع : “صارت قديمة”.. جديد فؤاد عبدالواحد بالعراقي

اخبار العراق

(ذاكرة العراق المعاصرة) كتاب جديد للصحفي والأكاديمي جهاد العكيلي

اخبار العراق

(ذاكرة العراق المعاصرة) كتاب جديد للصحفي والأكاديمي جهاد العكيلي

اخر الاخبار

اليسا تنفي الشائعات عبر تغريدة حول ارتدائها درع اثناء حفلتها في بغداد

اخر الاخبار

مقتدى الصدر يحدد مستويين للتعامل مع دول الجوار ويحذر من المساس بالسيادة العراقية

اخبار العراق

نوفو نورديسك تحصد شهادة أفضل أماكن العمل لعام 2021 في العراق

اخبار العراق

هيئة النزاهة : صدور حكمين بحق موظف كبير في وزارة الدفاع

اخبار العراق

طقس العراق : حالة من عدم الاستقرار الجوي مع فرص لتساقط الامطار

اخبار العراق

ميسان تستيقظ على حريق هائل يصيب مخازن للمواد الغذائية

اخبار العراق

كوجر : تحالفات الاكراد لن تتم قبل حسم التوجه الشيعي لتحديد الكتلة الاكبر

اخبار العراق

المالكي : اجتماع الاطار التنسيقي سيبحث ازمة نتائج الانتخابات

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد