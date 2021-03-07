النزاهـة تضبط مسؤولين سابقيـن ببلـديـة العـمارة بتهمة التلاعب بقوائم توزيع ألاراضي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتّحاديَّة عن ضبطها لمُدير سابق لبلديَّة العمارة بتهمة التلاعب.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، انها ضبطت المدير ومسؤول شعبة الحاسبة في بلدية العمارة بتهمة التلاعب بقوائم استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات الدائرة، مؤكدة بان عمليَّة الضبط نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ،

وأفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من ضبط مُدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ على خلفيَّة القضية المُتعلّقة وقائعها بالتزوير والتلاعب بقوائم أسماء المُستفيدين المُسطرة في قرار توزيع قطع الأراضي السكنيَّة.

واوضح البيان بان الفريق ضبط الأوليَّات و الأضابير الخاصَّة بالعقارات. منوها الى انة تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُتَّهمين على المحكمة المُختصَّة؛ التي قرَّرت توقيفهم وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.