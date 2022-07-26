النزاهة : نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب لكشف الذمة بلغت 48,8%

المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـَّة والمُحافظين.

دائرة الوقاية في الهيئة أفادت، في حديثها عن موقف كشف الذمَّة، وفق بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، بأنَّ “مجموع استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ خلال المُدَّة من (3/1/2022 ولغاية 30/6/2022) بلغت (27,210) استمارة”، مُشيرةً إلى أنَّ “نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب ونائبي رئيس مجلس النوَّاب، إضافة إلى رؤساء (المحكمة الاتحاديَّة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّـة والادِّعاء العام وهيئة الإشراف القضائي) بلغت 100%”.

وأضافت الدائرة إنَّ “نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب بلغت 48,8%، فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 87,5%”، لافتةً إلى أنَّ “نسبة الاستجابة كانت 100% لكلٍّ من نائب وأمين عام وأعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا ونوَّاب وأعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة والقضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة”.

وأوضحت أنَّ “نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ ممَّن قاموا بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة بلغت 88,2%، فيما بلغت نسبة استجابة المُحافظين 86,7%”.

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