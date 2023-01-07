النزاهة : ضبط 9 معقبين بدوائر التسجيل العقاري في البصرة

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن قيامها بعملية ضبط لـ 9 معقبين في دوائر التسجيل العقاري في محافظة البصرة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان العمليَّات المنفذة بموجب مذكرات قضائيَّة ، وأن “فريقاً من غرفة عمليَّات مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، انتقل إلى عدد من دوائر التسجيل العقاري في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، حيث تَمَكَّنَ الفريق من ضبط (٩) مُعَقِّبين متلبسين بالجرم المشهود”.

وتابعت الدائرة، أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سيارة لأحد الْمُتَّهَمِينَ تحتوي على مجموعة من المعاملات”، لافتة إلى أن “من بين المعاملات وكالات منسوبة للْمُتَّهَم تثبت انتحاله صفة مُحَامٍ”.

وأضافت أنه “تم تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق”.

وكانت الهيئة أعلنت في الثالث من كانون الثاني الجاري، عن ضبطها (8) مُعقِّبين في بغداد، و(3) مُعقِّبين في كركوك، فضلاً عن مُعقِّبٍ واحدٍ في محافظة الأنبار، يمارسون أعمالهم خلافاً للقانون.

يُشارُ إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون)، ثمَّن تعاون المواطنين ووسائل الإعلام في الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز عبر منافذها الرسميَّة، عاداً إياهما شريكين أساسيَّين للهيئة في مكافحة الفساد، إذ زودا الهيئة بمعلوماتٍ دقيقةً سهَّلت عمل مُحقِّقيها في ضبط المتهمين ورفد تحقيقاتهم بأدلةٍ وإثباتاتٍ يطلبها القضاء؛ ليتمكن من إصدار القرارات القضائيَّة المناسبة.