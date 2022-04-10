النزاهة : ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام

المستقلة/- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام.

وذكر بيان للنزاهة تلقت المستقلة ، ان “ملاكات مكتب تحقيق بابل ضبطت مسؤول شعبة الأملاك في بلديَّة الحلة، لوجود تلاعبٍ في محضر تخصيص (128) قطعة أرضٍ سكنيَّـة لمُوظَّفي مُديريَّة التسجيل العقاري في الحلة”، مُبيّنا أنَّ “المُتَّهم قام بإضافة أسماء أشخاص مُستفيدين من التخصيص سابقاً، فضلاً عن تخصيص قطع أراض تزيد مساحتها على المساحات المُحدَّدة قانوناً للتخصيص”.

وأضاف، انه في “عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة من ضبط مسؤول مسك سجل الحوانيت في منطقة (باب الحسين) في مركز المُحافظة”، مُشيرا إلى أنَّ “المُتَّهم لم يقم باستيفاء بدل إيجار (38) حانوتاً لعام 2021”.

وأكد، أنَّ “العمليَّة، التي نُفِّذَت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أسفرت عن إيقاف هدر مبلغٍ قدرُهُ (200,000,000) مليون دينار”، لافتا إلى “ضبط أصل سجلات وأضابير المحلات المذكورة”.

وتابع، انه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليِّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.