النزاهة : ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام

المستقلة/- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام.

وذكر بيان للنزاهة تلقت المستقلة ، ان “ملاكات مكتب تحقيق بابل ضبطت مسؤول شعبة الأملاك في بلديَّة الحلة، لوجود تلاعبٍ في محضر تخصيص (128) قطعة أرضٍ سكنيَّـة لمُوظَّفي مُديريَّة التسجيل العقاري في الحلة”، مُبيّنا أنَّ “المُتَّهم قام بإضافة أسماء أشخاص مُستفيدين من التخصيص سابقاً، فضلاً عن تخصيص قطع أراض تزيد مساحتها على المساحات المُحدَّدة قانوناً للتخصيص”.

وأضاف، انه في “عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة من ضبط مسؤول مسك سجل الحوانيت في منطقة (باب الحسين) في مركز المُحافظة”، مُشيرا إلى أنَّ “المُتَّهم لم يقم باستيفاء بدل إيجار (38) حانوتاً لعام 2021”.

وأكد، أنَّ “العمليَّة، التي نُفِّذَت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أسفرت عن إيقاف هدر مبلغٍ قدرُهُ (200,000,000) مليون دينار”، لافتا إلى “ضبط أصل سجلات وأضابير المحلات المذكورة”.

وتابع، انه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليِّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

التربية : الوزارة لا تملك صلاحية تعطيل الدوام في المدارس

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اربيل و بغداد

اخبار العراق

الرافدين يقرر الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف الموظفين

اخبار العراق

الصحة تطلق استمارة الكترونية خاصة بتوزيع الملاكات الطبية لخريجي 2020-2021

اخبار العراق

النزاهة : ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام

اخبار العراق

الزيادي : اطراف سياسية تعرقل انجاز ميناء الفاو بهدف تحقيق مصالح خليجية

اخبار العراق

الركابي : مبادرة الاطار التنسيقي تم تسليمها الى جميع القوى السياسية

اخبار العراق

الركابي : مبادرة الاطار التنسيقي تم تسليمها الى جميع القوى السياسية

اخبار العراق

مجلة : العراق يحتل المرتبة 52 عالميا والرابعة عربيا من حيث الناتج المحلي الاجمالي

اخر الاخبار

كوريا الشمالية تصف جو بايدن بأنه “عجوز أعياه خرف الشيخوخة”

اخر الاخبار

دراسة تكشف تفاصيل الاختلافات لدى النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة

اخر الاخبار

ترامب : بايدن يتحمل مسؤولية حدوث تضخم جامح وارتفاع أسعار الغاز والغذاء في البلاد

اخر الاخبار

تسريبات : شركة Qualcomm تنوي طرح أحدث معالجاتها في هواتف أندرويد

اخبار العراق

الرافدين يطلق سلفة 10 ملايين لقوات الحشد الشعبي

اخر الاخبار

رغم اتباعها سياسة “صفر كوفيد”.. الصين تشهد أسوأ موجة وبائية منذ ظهور الفيروس

اخبار العراق

طقس العراق : احتمالية تتجدد موجة الغبار مساء الإثنين المقبل

اخر الاخبار

برلمان باكستان يقيل الرئيس عمران خان