النزاهة : ضبط عمليات تلاعب من قبل مدير اذاعة الديوانية

المستقلة/- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة عن صرف مبلغ (375,000,000) دينار من قبل مُدير إذاعة الديوانيَّة خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت دون سندات صرفٍ أو وجود ما يُؤيِّدُ ذلك.

وذكرت في بيان : ان ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، أفادت بضبط العقد المُبرم بين إذاعة الديوانيَّة مع إحدى الشركات، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف كرواتب للعاملين في الإذاعة، يُمثِّلُ قيمة إيجار برج مشيد على بناية الإذاعة لمُدَّة خمس سنواتٍ.

ونوهت الى : ان الهيئة أعلنت أواخر شهر آب المُنصرم ضبط مسؤول حسابات إذاعة الديوانيَّة (FM)؛ لتلاعبه في قوائم صرف رواتب العاملين في الإذاعة، إضافة إلى قيامه بالتوقيع بدلاً منهم.

وأضافت : إنَّ ملاكات المكتب كشفت في عمليَّةٍ ثانيةٍ عن قيام دائرة صحَّة الديوانيَّة بصرف مبلغ (330,000,000) دينارٍ؛ لتجهيز مُستشفى النسائيَّة والأطفال في المُحافظة بـ (10) حاضنات خدجٍ تمَّت المُغالاة في أسعار شرائها، فضلاً عن وجود اختلافٍ في المنشأ عن المذكور في عقد التجهيز، مُبيِّنةً أنه تمَّ تسلُّم الحاضنات؛ بالرغم من وجود مُخالفاتٍ في العقد.

وأفادت بقيام مدير عقارات الدولة في المُحافظة بمنح المُوافقات؛ لتشييد معمل غازٍ على قطعة أرضٍ؛ بالرغم من كونها خارج صلاحيَّته، إضافةً إلى أنَّ القطعة مُثقلة بحقوقٍ تصرفيَّةٍ لأصحاب العلاقة.