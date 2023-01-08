النزاهة : ضبط عمليات تلاعب من قبل مدير اذاعة الديوانية

المستقلة/- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة عن صرف مبلغ (375,000,000) دينار من قبل مُدير إذاعة الديوانيَّة خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت دون سندات صرفٍ أو وجود ما يُؤيِّدُ ذلك.

وذكرت في بيان : ان ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، أفادت بضبط العقد المُبرم بين إذاعة الديوانيَّة مع إحدى الشركات، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف كرواتب للعاملين في الإذاعة، يُمثِّلُ قيمة إيجار برج مشيد على بناية الإذاعة لمُدَّة خمس سنواتٍ.

ونوهت الى : ان الهيئة أعلنت أواخر شهر آب المُنصرم ضبط مسؤول حسابات إذاعة الديوانيَّة (FM)؛ لتلاعبه في قوائم صرف رواتب العاملين في الإذاعة، إضافة إلى قيامه بالتوقيع بدلاً منهم.

وأضافت : إنَّ ملاكات المكتب كشفت في عمليَّةٍ ثانيةٍ عن قيام دائرة صحَّة الديوانيَّة بصرف مبلغ (330,000,000) دينارٍ؛ لتجهيز مُستشفى النسائيَّة والأطفال في المُحافظة بـ (10) حاضنات خدجٍ تمَّت المُغالاة في أسعار شرائها، فضلاً عن وجود اختلافٍ في المنشأ عن المذكور في عقد التجهيز، مُبيِّنةً أنه تمَّ تسلُّم الحاضنات؛ بالرغم من وجود مُخالفاتٍ في العقد.

وأفادت بقيام مدير عقارات الدولة في المُحافظة بمنح المُوافقات؛ لتشييد معمل غازٍ على قطعة أرضٍ؛ بالرغم من كونها خارج صلاحيَّته، إضافةً إلى أنَّ القطعة مُثقلة بحقوقٍ تصرفيَّةٍ لأصحاب العلاقة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مدرب المنتخب الوطني كاساس: علينا الفوز بكأس الخليج

اخر الاخبار

زيدان ضمن قائمة اهتمامات منتخب الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

المدرب المساعد للمنتخب السعودي : لا نخشى الجمهور العراقي فاللاعب السعودي معتاد على…

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو الكهرباء لبدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف المقبل

اخبار العراق

نهاية الاسبوع.. نائب يرجح استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية

اخبار العراق

تحالف الفتح.. مصطفى الكاظمي هرب الى الامارات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مدرب المنتخب الوطني كاساس: علينا الفوز بكأس الخليج

اخر الاخبار

المدرب المساعد للمنتخب السعودي : لا نخشى الجمهور العراقي فاللاعب السعودي معتاد على اللعب

اخر الاخبار

شاشة جديدة لعشاق الألعاب من آسوس

اخر الاخبار

الاثنين .. انطلاق تجربة فضائية مثيرة للمرة الاولى

اخبار العراق

النزاهة : ضبط عمليات تلاعب من قبل مدير اذاعة الديوانية

اخر الاخبار

في اول اسبوع من 2023..إيلون ماسك يخسر 11 مليار دولار

اخبار العراق

نهاية الاسبوع.. نائب يرجح استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية

اخبار العراق

نهاية الاسبوع.. نائب يرجح استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية

اخبار العراق

تحالف الفتح.. مصطفى الكاظمي هرب الى الامارات

اخر الاخبار

اعتقال صحفيين بعد بث مقطع فيديو لرئيس جنوب السودان وهو يتبول على نفسه

اخبار العراق

السفيرة الامريكية ترحب بقرار تمليك الإيزيديين في قضاء سنجار

اخر الاخبار

بانتظار مواجهة اليوم..فياريال يقدم هدية لـ برشلونة ويهزم ريال مدريد

اخبار العراق

الاتحاد الكردستاني يشكل لجنة تحقيقية بملف لاهور الشيخ جنكي

اخر الاخبار

اتحاد التاريخ والإحصاء يمنح  ميسي جائزة أفضل صانع ألعاب في 2022

اخبار العراق

تقرير : اتباع التيار لا يعرفون حقيقة ما يفكر به الصدر في المرحلة المقبلة

اخبار العراق

مُرحبا بالوافدين.. رئيس المنافذ الحدودية يجري زيارة تفقدية لمنفذ سفوان

اخر الاخبار

صفقة إيرانية – روسية تثير المخاوف الاوربية: