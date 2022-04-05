النزاهة : ضبط تجاوزا على عقارات للدولة بقيمة 48 مليار دينار في نينوى

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط تجاوزا على عقارات عائدة للدولة بقيمة 48 مليار دينار.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (5 نيسان 2022)، أن “فرق العمل المؤلفة في مديرية تحقيق نينوى، التي نفذت عددا من عمليات الضبط بناء على مذكرات قضائية، تمكنت من ضبط متهمين بالتجاوزعلى عقارات الدولة في المحافظة، مبينة أنه تم ضبط مسؤولين في (6) جمعيات تعاونية للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراض زراعية مملوكة للدولة مقابل مبالغ مالية دون استحصال الموافقات الأصولية”.

وأضافت أنه “تم ضبط (11) من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيات، وهي كل من (السلام التعاونية لإسكان المتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجارية، إسكان الفلاحين، إسكان منتسبي مديرية ماء نينوى، وإسكان منتسبي الشركة العامة لصناعة الأدوية)، لافتة إلى قيام المتهمين بالتجاوز على (537) دونما من الأراضي الزراعية العائدة لوزارة المالية”.

وأوضحت أن “المتهمين قاموا ببيع قرابة (4,000) قطعة أرض بعد تقطيعها، مشيرة إلى أن القيمة التقديرية للأراضي المتجاوز عليها فاقت (48,000,000,000) مليار دينار”.

وأشارت إلى أنه “تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات، وعرضها رفقة المتهمين ال (11) الذين تم ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

ولفتت الهيئة أيضا إلى أنها “أعلنت خلال العام الحالي عن قيامها بضبط (49) متهما في عدد من الجمعيات في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (1000) دونم من الأراضي العائدة للدولة تقدر قيمتها بعشرات المليارات”.