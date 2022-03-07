النزاهة : ضبط أوليات بيع عقار بمبلغ 2,5 مليار دينار في بابل

المستقلة /- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط أوليات بيع عقار بمبلغ 2,5 مليار دينار في بابل.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة، ان “ملاكات مكتب تحقيق بابل تمكَّنت بعد التحرِّي وجمع المعلومات من ضبط رئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المحافظة وعددٍ من الأعضاء بعد قيامهم ببيع عقارٍ عائدٍ للجمعيَّة بمبلغ (2,5) مليار دينارٍ خلافاً للقانون”، مُبيّنا أنَّ “المُتَّهمين قاموا بالتصرُّف بالمبلغ؛ لشراء عقارٍ في منطقةٍ نائيةٍ بسعرٍ فيه مغالاة، إذ بلغ (750,000,000) دينار”.

واضاف “تمَّ شراء معمل أكياسٍ بمبلغ (150,000,000) دينارٍ والاحتفاظ به في منزل المُتَّهم رئيس الجمعيَّة دون الاستفادة منه، فضلاً عن توزيع بقية مبلغ بيع العقار كرواتب وحوافز لأعضاء الجمعيَّة دون سندٍ قانونيٍّ”، مشيرا الى ان “العمليَّة اسفرت أيضاً عن ضبط كلٍّ من نائب رئيس الجمعيَّة والمحاسب واثنين من الأعضاء”.

وتابع ان “فريق عمل المكتب تمكن من ضبط أميني مخزن المواد الاحتياطيَّة في معمل نسيج الحلة التابع إلى الشركة العامَّة للصناعات النسيجيَّة، لوجود سرقةٍ ونقصٍ في مواد نحاسيَّةٍ في المعمل، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط أصل مستندات الإدخال الخاصَّة بمواد (الشفت الراص وشفت الألمنيوم ومادة النحاس بازبار)، فضلاً عن جهاز الرسيفر الخاصّ بكاميرات المصنع مع المُحوِّلة”.

واشار الى أنَّه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالمُبرزات والمواد المضبوطة خلال العمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بابل، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّتين (340 و444/11) من قانون العقوبات”.