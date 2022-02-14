النزاهة : ضبط أجهزة ماسك بـقيمة 6،5 مليار دينار في المثنى

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط أجهزة ماسك بـقيمة 6،5 مليار دينار في المثنى.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة، ان “دائرة التحقيقات نفذت عمليَّة ضبطٍ لكميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب (قناع وجه) في دائرة صحَّة مُحافظة المُثنى، مُبيِّنةً أنَّ” تلك الكميَّات تفوق الحاجة الفعليَّة لدائرة الصحَّة”.

واضافت ان “فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن من ضبط (99،935) جهازاً ماسكاً من أصل (175،000) جهاز تمَّ تجهيزها من قبل وزارة الصحَّة – الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا)”، لافتةً إلى أنَّ “تلك الكميَّات لم يتم طلبها من قبل دائرة الصحَّة وتفوق الحاجة الفعليَّـة إليها”.

وتابعت إنَّ” منشأ تلك الأجهزة (صيني) وتصل قيمتها إلى قرابة (6،500،000،000) دينار”، مُوضحةً أنَّ “دائرة صحَّة المُثنى قامت بتوزيع (75،065) جهازاً بين مُستشفيات المحافظة”.

وفي عمليَّة مُنفصلة، أكدت الهيئة أنَّ “فريق الضبط والمُتابعة والمُراقبة، الذي انتقل إلى أحد معامل الأسفلت المُؤكْسد، تمكَّن من ضبط (صهريجين) مُحمَّلين بالوقود؛ لغرض بيعهما على أصحاب المُولدات الأهليَّة على الطريق السريع الرابط بين بغداد – المُثنى”، لافتة الى أنَّ “العمليَّة أسفرت عن ضبط سائقي الصهريجين التي تشيرُ قوائم تجهيزهما إلى أنَّ المادَّة المُحمَّلة مُخلفات وقودٍ”.

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