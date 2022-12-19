النزاهة : صدور 46 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا

المستقلة /- قالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، ان مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا وصل الى 46 أمر قبضٍ واستقدامٍ خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه من اليوم الاثنين ، أن الجهات القضائيَّـة قامت بإصدار 46 أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء”، مُوضحةً أنَّ “تلك الأوامر صدرت بحقِّ 42 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال المُدَّة من 1- 30 / 11 /2022″، لافتةً إلى أنَّ “الأوامر توزَّعت بين 12 أمر قبضٍ و34 أمر استقدامٍ”.

وأضافت أنَّ “الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقـدامٍ بحقِّ 2 من أعـضاء مجلس الـنوَّاب السابق، ووزيرٍ سابقٍ، و6 وزراء أسبقين، فضلاً عن وكيل وزير”.

وأشارت الى أنَّ “أوامر القبض والاستقدام شملت 9 مُديرين عامِّين حاليِّين، و 7 سابــقيـن وواحداً أســبـق، فـضلاً عن 3 محـافـظـين سابــقـين، و8 محافظين أسبقين، و 4 أعضاء مجالس محافظة سابقين”.

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