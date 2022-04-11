النزاهة : صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير في جهاز مُكافحة الإرهاب

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير عام في جهاز مُكافحة الإرهاب.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المُدان؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره.

وأضافت الدائرة أنَّ المحكمة أصدرت قرار الحكم على المُدان الذي يشغل منصب “مدير عام” في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استناداً إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

وتنصُّ المادة (273) على معاقبة ((كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصاً فرَّ بعد القبض علیه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك)).

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بسبب مغذياتها.. تعرف على اهم المشروبات التي تلعب دورا هاما في فقدان الوزن

اخر الاخبار

صحيفة : استخدام الدولار سلاحا قد يزعزع العملة ويشطر النظام المالي الدولي

اخر الاخبار

صحيفة : الأنباء التي ربطت ملياردير روسي بشراء نادي فالنسيا “غير صحيحة”

اخبار العراق

النزاهة : صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير في جهاز مُكافحة الإرهاب

اخبار العراق

بعد تسجيل عدة إصابات ووفيات.. الزراعة تعلن عزمها شنّ حملات تلقيحية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط للاسبوع الثاني بعد خطط للإفراج عن النفط الخام

اخبار العراق

وزارة النفط تستقبل أول وفد من اقليم كوردستان لبحث ملف النفط

اخبار العراق

وزارة النفط تستقبل أول وفد من اقليم كوردستان لبحث ملف النفط

اخر الاخبار

اليوم الاثنين .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

إيلون ماسك يقرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر

اخبار العراق

مصرف الرافدين يطلق سلفة بقيمة 50 مليوناً لثلاث شرائح

اخبار العراق

من (دوج أبو عليوي ) إلى (الجالجر) رحلة في عالم أسماء السيارات

اخبار العراق

اعتقال عصابة لسرقة الدور السكنية المشيدة حديثا في كربلاء

اخبار العراق

ديوان كربلاء الثقافي ينضم ندوة بعنوان: العراق الى اين

اخبار العراق

التربية : الوزارة لا تملك صلاحية تعطيل الدوام في المدارس

اخبار العراق

محكمة استئناف الكرخ تطلق سراح الإعلامي احمد ملا طلال والفنان اياد الطائي

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اربيل و بغداد